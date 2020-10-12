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80% пенсіонерів в Україні за межею монетарної бідності, - Денісова

За межею бідності перебуває понад чверть українців.

80% пенсіонерів в Україні за межею монетарної бідності, - Денісова
Фото: EPA/UPG

Більш ніж чверть усього населення України перебуває за межею бідності. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила на Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, передає Дзеркало тижня.

За словами омбудсмана, рівень бідності серед осіб пенсійного віку в Україні залишається незмінно високим.

Крім того, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих.

"Не дивлячись на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості", - зазначила Денісова.

В Україні прожитковий мінімум становить близько 75 доларів на одну людину на місяць, мінімальна зарплата - 176 доларів, а понад чверть усього населення України перебуває за межею бідності.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, якщо не запровадить накопичувальну систему.

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