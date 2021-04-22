Російські паспорти отримали 400 тисяч жителів ОРДЛО

"Люди, які отримали паспорти Російської Федерації, вони в РФ безправні".

Російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков.

"Статистика постійно змінюється, [росіяни] заявляють одне, ми перевіряємо – інше. Але мінімум 400 тисяч є, це правда", - повідомив віцепрем'єр.

Ще в грудні він говорив, що українців з паспортами Росії на окупованих територіях близько 300 тисяч.

Резніков додав, що російський паспорт не робить цих громадян росіянами.

"Люди, які отримали паспорти Російської Федерації, вони в РФ безправні. Якщо він завтра з цим паспортом приїде в Росію, його виженуть... Тому наявність цих паспортів – це тільки привід. Чи росіяни захочуть піти на вторгнення, нібито як для захисту цих громадян? У них цей сценарій, я певен, є. Але чи вони ним скористаються? Моя надія і очікування, що цього не відбудеться. Навіщо? Щоби що? Мало того, ми не піддаємось на провокації. Вони отримали досить жорстку реакцію, я думаю, вони її настільки жорсткої і не чекали від світу", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що навесні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".