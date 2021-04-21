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Україна не хоче війни, але готова до неї, - Зеленський

Президент також звернувся до міжнародних лідерів.

Україна не хоче війни, але готова до неї, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не хоче ескалації насильства на Донбасі, але готова захищати себе в разі нападу.

Про це він заявив в ході відеозвернення, опублікованого Офісом президента.

Він нагадав, що Росія під приводом військових навчань стягує до українських кордонів свої війська. 

"Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першої. Але Україна завжди стоїть до останнього ", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до міжнародних лідерів.

"Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею і всьому світу, вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитися рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних завдань? Перестане він в разі широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації ховатися від неприємних запитань?" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у своєму зверненні Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

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