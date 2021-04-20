Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників на Донбасі, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Так, з початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони, окупанти на Донбасі уточнюють списки місцевих жителів, яких примусово призиватимуть "на службу".