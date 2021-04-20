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​Міністр культури назвав незрозумілою тезу про "українську російську мову" і виступив за "лагідну українізацію"

Ткаченко сказав, що українська має стати основною в державі.

​Міністр культури назвав незрозумілою тезу про "українську російську мову" і виступив за "лагідну українізацію"
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не розуміє тезу про "українську російську мови", яку нещодавно висловили речниця президента Юлія Мендель і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Українська російська мова – я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що це таке, тому що немає такої дефініції", - сказав Ткаченко.

Натомість, заявив міністр, він підтримує "лагідну українізацію", що поступово має зробити українську мову "не просто державною, а реально основною мовою".

В той же час він визнав, що відмовлятися від російськомовних українців і вихідців з України та їх культурної спадщини теж не варто.

"Ми повинні про них пам'ятати, це теж частина нашої історії, частина того, чим ми можемо пишатися. Тому, наприклад, коли я говорив про Гоголя як про українського письменника, я робив це свідомо, тому що він не просто народжений в Україні, а живився, власне кажучи, українськими нарративами, багато творів написано про Україну. Точно так само не можна відмовлятися, наприклад, від Казимира Малевича. Так, далеко не всі з них ідентифікували себе українцями, тому можемо розділяти вихідців з України та українських діячів мистецтва. Але не згадувати про те, що Чехов захоплювався Україною, що Чайковський родом звідси, було б дивно. Булгаков, само собою", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що дискусія про український варіант російської мови почалася серед урядовців майже одразу після того, як президент Володимир Зеленський сказав, що питання мови в Україні не на часі.

Спочатку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що російська мова не належить Росії й закликав розвивати її український варіант. Він також сказав, що українці не повинні відмовлятися від творів Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та "сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників".

Через кілька днів речниця президента України Юлія Мендель підтримала заяву міністра і теж заявила необхідність виокремити український варіант російської мови.

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