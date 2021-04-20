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Окупанти на Донбасі уточнюють списки місцевих жителів, яких примусово призиватимуть "на службу"

Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу бойовиків.

Окупанти на Донбасі уточнюють списки місцевих жителів, яких примусово призиватимуть "на службу"
Фото: 112.ua

"Командування" російських окупаційних військ на Донбасі 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так звані військові комісаріати на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

Також, відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника.

"Минулого тижня кількість небойових втрат серед російських найманців склала: безповоротних - 7, санітарних - 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні Сили України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили "призов" на військову службу. До цього часу служба в незаконних збройних формувань велася за контрактом.

Також стало відомо, що бойовики мінують населені пункти на Сході України російськими боєприпасами.

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