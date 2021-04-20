Окупанти на Донбасі уточнюють списки місцевих жителів, яких примусово призиватимуть "на службу"

"Командування" російських окупаційних військ на Донбасі 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так звані військові комісаріати на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

Також, відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника.

"Минулого тижня кількість небойових втрат серед російських найманців склала: безповоротних - 7, санітарних - 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні Сили України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили "призов" на військову службу. До цього часу служба в незаконних збройних формувань велася за контрактом.

Також стало відомо, що бойовики мінують населені пункти на Сході України російськими боєприпасами.