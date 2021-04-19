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Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед українських військових за поточну добу немає.

Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню
Военные учения арлиллеристов армии РФ в Амурской области
Фото: минобороны.рф

З початку цієї доби станом на 17 годину на Донбасі у зоні бойових дій зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

“Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби,18 квітня, в зоні бойових дій на сході України російські війська обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

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