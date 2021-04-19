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За минулий тиждень два пам'ятники Леніну демонтували, а ще два – знайшли

Сховані Леніни знайшлися у Хмельницькій області.

Село Удовиченки
Фото: Олександр Рудоманов
Село Удовиченки
Минулого тижня пам'ятники Володимиру Леніну демонтували у селі Копистині Хмельницької області та у селі Удовиченки на Полтавщині, а знайшли у селах Пишки і Маціорськ в Хмельницькій області. Про це LB.ua розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Також останніми днями з Полтавської області перевезли пам'ятники Маркса, Свердлова, Димитрова, Горького та Петровського до музею "Парк радянського періоду" в Спадщанському лісі в Путивлі Сумської області.

Село Удовиченки
Фото: Декомунізація.Україна
Село Удовиченки
Перевезення до Путивля п'яти пам'ятників
Фото: Декомунізація.Україна
Перевезення до Путивля п'яти пам'ятників

"Зараз триває процес демонтажу тих пам'ятників Леніну, які не були занесені до реєстрів і відповідно про них не знали на рівні області, коли проводився основний процес декомунізації. Сподіваємося, що два погруддя Леніну на Хмельниччині будуть демонтовні цими днями. З тих, що нам відомо, вони останні у публічному просторі, проте не виключено, що десь у кількох селах можуть стояти подібні монументи", - розповів LB.ua Поздняков.

Село Маціорськ Новоушицького району.
Фото: Декомунізація.Україна
Село Маціорськ Новоушицького району.
Село Пишки
Фото: Декомунізація.Україна
Село Пишки

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію. 

Нагадаємо, що в квітні у с. Пилявка Хмельницької області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну, котрий стояв біля будинку культури. 

У березні ще одного Леніна біля будинку культури знайшли на Миколаївщині. Комуністичний лідер у кашкеті стояв у селі Костувате. Його вже знесли. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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