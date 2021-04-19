Також останніми днями з Полтавської області перевезли пам'ятники Маркса, Свердлова, Димитрова, Горького та Петровського до музею "Парк радянського періоду" в Спадщанському лісі в Путивлі Сумської області.
"Зараз триває процес демонтажу тих пам'ятників Леніну, які не були занесені до реєстрів і відповідно про них не знали на рівні області, коли проводився основний процес декомунізації. Сподіваємося, що два погруддя Леніну на Хмельниччині будуть демонтовні цими днями. З тих, що нам відомо, вони останні у публічному просторі, проте не виключено, що десь у кількох селах можуть стояти подібні монументи", - розповів LB.ua Поздняков.
Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію.
Нагадаємо, що в квітні у с. Пилявка Хмельницької області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну, котрий стояв біля будинку культури.
У березні ще одного Леніна біля будинку культури знайшли на Миколаївщині. Комуністичний лідер у кашкеті стояв у селі Костувате. Його вже знесли.