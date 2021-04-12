​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хмельниччині демонтували пам'ятник Леніну

До останнього часу він стояв у с. Пилявка. 

Фото:

У с. Пилявка Хмельницької області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Про це свідчить відповідь селищної ради на запит журналіста LB.ua. 

15 лютого 2021 року активістам проєкту "Декомунізація.Україна" стало відомо, що в селі Пилявка біля будинку культури досі знаходиться пам'ятник Леніну. В місцевій адміністрації тоді підтвердили факт наявності Леніна, після чого активісти звернулись до влади з вимогою демонтувати пам'ятник.

“Сподіваюся, це останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території,” - розповів LB.ua засновник проєкту декомунізація.Україна Вадим Поздняков. 

Нагадаємо, що у березні ще одного Леніна біля будинку культури знайшли на Миколаївщині. Комуністичний лідер у кашкеті стояв у селі Костувате. Його вже знесли. 

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також