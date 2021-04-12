На Хмельниччині демонтували пам'ятник Леніну

До останнього часу він стояв у с. Пилявка.

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У с. Пилявка Хмельницької області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Про це свідчить відповідь селищної ради на запит журналіста LB.ua.

15 лютого 2021 року активістам проєкту "Декомунізація.Україна" стало відомо, що в селі Пилявка біля будинку культури досі знаходиться пам'ятник Леніну. В місцевій адміністрації тоді підтвердили факт наявності Леніна, після чого активісти звернулись до влади з вимогою демонтувати пам'ятник.

“Сподіваюся, це останній пам'ятник Леніну на підконтрольній Україні території,” - розповів LB.ua засновник проєкту декомунізація.Україна Вадим Поздняков.

Нагадаємо, що у березні ще одного Леніна біля будинку культури знайшли на Миколаївщині. Комуністичний лідер у кашкеті стояв у селі Костувате. Його вже знесли.

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію.