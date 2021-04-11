Журналісти нідерландського телеканалу NOS повідомили, що мають телефонні розмови осіб, обвинувачених у справі про збиття малайзійського Boeing 777.

На одному із записів обвинувачені Олег Пулатов (Гюрза) та Сергій Дубинський (Хмурий) розмовляють про те, що бойовикам потрібні не танки, а "хороше ППО". "Якщо вночі притягнуть, "Бук-М" одразу прийде до тебе. Більше нам нічого робити, окрім як на "Бук" сподіватися", - каже під час розмови Дубинський Пулатову.

Пізніше він знову дзвонить Пулатову і каже: "Зараз тобі Крот (командир бойовиків Леонід Харченко) притягне "Бук-М". Потрібно поставити його в районі Первомайського".

Судячи з записів, бойовики намагалися поцілити з "Бука" в український Су-23.

"Ми на місці. Одну вже "сушку" збили", - каже Харченко Дубинському, на що отримує відповідь: "Ай, молодці".

Через кілька годин з'ясувалося, що було збито не Су-23, а пасажирський Boeing.

Через деякий час, судячи з записів, Дубинський говорив з Ігорем Гіркіним (Стрелковим), який тоді очолював армію бойовиків. Дубинський каже, що Boeing було збито українським винищувачем, але Гіркін відповідає: "Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю".

Після катастрофи Дубинський інструктує Харченка, що "Бук-М" потрібно везти до кордону з Луганською областю.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 чоловік загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

В Україні очікують, що суд триватиме кілька років.