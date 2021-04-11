​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
Зеленський зустрівся з Ердоганом
Зеленський зустрівся з Ердоганом
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
ГоловнаСуспільствоВійна

Блінкен: нова агресія проти України матиме наслідки для Росії

"Ми знаходимося у дуже тісному контакті з нашими партнерами і союзниками в Європі".

Блінкен: нова агресія проти України матиме наслідки для Росії
Фото: nbcnews.com

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про те, що нова військова агресія проти України матиме наслідки.

"Я справді стурбований діями Росії на кордоні з Україною. Зараз там найбільша кількість російських військ з 2014 року, коли Росія вперше вторглась на територію України. Тому ми знаходимося у дуже тісному контакті з нашими партнерами і союзниками в Європі", - сказав Блінкен в неділю в ефірі телеканалу NBC.

Він додав, що США налаштовані з Росією на співпрацю в сферах взаємного інтересу, але не готові їй потурати.

"Президент Байден чітко сказав: необдумані чи агресивні дії Росії матимуть наслідки", - підкреслив державний секретар США.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також