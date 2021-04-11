Світ відзначає сьогодні Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

У неділю, 11 квітня світ відзначає Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.

Пам'ять жертв нацистів вшанував і президент України Володимир Зеленський, повідомила пресслужба ОПУ.

Фото: пресслужба ОПУ

Зокрема, від його імені було встановлено кошик квітів до Меморіального комплексу “Бабин Яр” у місті Києві.

Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака “Пам’ять заради майбутнього” на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.

Фото: пресслужба ОПУ

“У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть”, – зазначив Глава Української держави.

Зазначимо, Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів – пам'ятна дата, що відзначається громадськими організаціями та окремими органами влади в Україні та колишніх республіках Радянського Союзу 11 квітня на честь події, яка сталася 11 квітня 1945 року, коли в'язні концтабору у Бухенвальді почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців.