Порушника покарають за жорстоке поводження з тваринами та появу у громадських місцях у п'яному вигляді.

У Києві патрульні шукали прихисток для двох змій з якими нетверезий і агресивний, чоловік розгулював містом і не на жарт налякав перехожих.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Помітили чоловіка з плазунами на шиї на вулиці Клавдіївській. Він чіплявся до людей і вони викликали поліцію. Певно те, що тварини перебували на вулиці за такої температури повітря, негативно вплинуло на їхнє здоров'я. Змії поводились неспокійно, що, найімовірніше, і змусило чоловіка покласти їх на дах чужого автомобіля”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook-сторінка Білошицького

Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився назвати патрульним своє ім'я та поводився дуже агресивно.

Звідки у нього змії — також не сказав, тому патрульні чоловіка затримали та доставили до райвідділу.

Фото: Facebook-сторінка Білошицького

“Також ми зв'язались з організацією UAnіmals, яка опікується правами тварин, щоб вони оглянули змій та допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток”, – додав Білошицький.

Зараз плазуни перебувають у надійному місці й почуваються добре.

Фото: Facebook-сторінка Білошицького

Фото: Facebook-сторінка Білошицького

На порушника ж інспектори склали матеріали за ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Нагадаємо, торік Міністерство юстиції шукало домівки для 13 конфіскованих пітонів.