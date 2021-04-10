У неділю в Україні потепліє до +19

Найближчим часом на території країни буде переважати суха погода, без опадів.

Найближчим часом на території України буде переважати суха погода, без опадів.

Про це пише Interfax.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю, 11 квітня – без опадів. Вітер північно-східний (на заході країни - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 14-19° тепла, в східних областях і в Криму 8-13°.

У Карпатах вночі 3-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 0-2°, вдень 12-14° тепла.

У понеділок, 12 квітня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в східних областях 20-23°.

У столиці у понеділок без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 15-17 °.