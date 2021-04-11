Киянин “розмалював” будівлю департаменту міського благоустрою

Йому загрожує до 7 років в’язниці.

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який пошкодив будівлю Департаменту міського благоустрою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“До Шевченківського управління поліції надійшла інформація про те, що невідомі облили фарбою та зеленкою будівлю Департаменту міського благоустрою та розмалювали паркан. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник пошкодив фасад приміщення, паркан та втік на авто. “Поліцейські опитали заявника, оглянули місце події, де виявили використані банки з фарбою, балончик для розпилювання фарби та розбиті пляшки від речовини, схожої на зеленку. Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто", співробітники поліції встановили маршрут руху авто, на якому пересувався зловмисник”, – зазначили у поліції.

У ході оперативно-пошукових заходів оперативники затримали правопорушника на вулиці Очаковській у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели обшук на місцем проживання чоловіка, де виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, номерні знаки до автомобілів, зброю та набої.

Речові докази відправили на відповідні експертизи.

За цим фактом слідчими Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні даних злочинів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.