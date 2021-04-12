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Померла мама глави УГКЦ Святослава

Віра Шевчук померла у Стрию на 74 році життя.

Померла мама глави УГКЦ Святослава
Фото: ugcc.ua

Сьогодні пішла з життя мама глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука).

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Зі смутком у серці і молитвою на устах повідомляємо, що 12 квітня 2021 року після важкої недуги відійшла до Дому Небесного Отця п. Віра Шевчук, мама Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ. Пані Віра померла у Стрию на 74 році життя", - сказано в повідомленні.

Мама глави УГКЦ майже все життя пропрацювала в музичній школі, була викладачем класу фортепіано.

Сьогодні о 19:00 у церкві Святих Володимира і Ольги м. Стрия (вул. Григорія Коссака, 7а) відбудеться парастас. Похоронні богослужіння розпочнуться завтра, 13 квітня, об 11:00.

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