Помер актор Пол Ріттер, який зіграв Дятлова в серіалі "Чорнобиль"

У чоловіка був рак мозку.

У віці 54 років від раку мозку помер британський актор Пол Ріттер - зірка серіалу HBO "Чорнобиль".

Про це Guardian повідомив його агент.

Відомо, що актор помер удома, поруч зі своєю сім’єю - дружиною Поллі та синами Френком і Ноєм.

У серіалі "Чорнобиль" Ріттер зіграв роль заступника головного інженера атомної електростанції Анатолія Дятлова, визнаного винним в аварії ЧАЕС. Серіал складається з п'яти епізодів і здобув чимало нагород, зокрема, Золотий глобус, три Еммі та очолив топ-10 серіалів 2019 року за версією AFI.

Ріттер також відомий ролями у фільмах "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" (роль Елдреда Ворпла) і "Агент 007: Квант милосердя". Широку популярність у Великій Британії актор отримав завдяки телесеріалу "Вечеря в пʼятницю ввечері".

Нагадаємо, прем'єра серіалу "Чорнобиль" відбулася у травні 2019 року. Уже наприкінці місяця мінісеріал обійшов "Гру престолів" у рейтингу серіалів найбільшого сайту про кіно Internet Movie Database (IMDb) і очолив його.

Перша серія отримала назву "1:23:45" - точний час вибуху на четвертому енергоблоці. На IMDB серіал отримав 9,5 бала з 10. Усі п'ять серій були зняті шведським режисером Юханом Ренке, який до цього працював над серіалом Netflix "Родовід", а також "Ходячі мерці" і "У всі тяжкі" ("Breaking Bad"). Зйомки проходили здебільшого в Литві, але декілька сцен зняли в Україні.