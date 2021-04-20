На Донбасі окупанти мінують населені пункти російськими боєприпасами. Про випадки грубих порушень Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права з боку збройних формувань Російської Федерації повідомляє Українська сторона СЦКК.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. При цьому в якості засобів доставки найманці частіше за все використовують БПЛА та спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних Сил України, а також, що особливо цинічно – місцеве населення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресцентром ООС.

Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевого населення, зазначають українські військові.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

З початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2. За короткий період часу з 13 по 19 квітня верифіковано вже другий подібний випадок. При цьому перший 13 квітня цього року у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури - КПВВ “Майорськ”, а другий – у населеному пункті Зайцеве.

Для того щоб приховати, що смертельні боєприпаси найманцям поставляються з РФ, бойовики затирають маркування, де вказано номер партії виготовлення, завод та дата виготовлення боєприпасу.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Зазначені випадки свідчать про наміри Російської Федерації й надалі загострювати безпекову ситуацію на території України, використовуючи своїх найманців, та є яскравим прикладом нехтування мирних ініціатив Уряду України. Про факти зазначених порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ", - зазначається у повідомленні.

13 квітня у штабі ООС повідомляли, що з початку року на Донбасі окупанти 6 разів застосовували заборонені міни ПОМ-2, одна людина загинула.