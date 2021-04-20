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Окупанти мінують населені пункти на Сході України російськими боєприпасами

Заборонені міжнародним правом міни встановлюють дистанційно.

На Донбасі окупанти мінують населені пункти російськими боєприпасами. Про випадки грубих порушень Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права з боку збройних формувань Російської Федерації повідомляє Українська сторона СЦКК.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2. При цьому в якості засобів доставки найманці частіше за все використовують БПЛА та спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не лише військовослужбовців Збройних Сил України, а також, що особливо цинічно – місцеве населення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресцентром ООС.

Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевого населення, зазначають українські військові.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

З початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями мін ПОМ-2. За короткий період часу з 13 по 19 квітня верифіковано вже другий подібний випадок. При цьому перший 13 квітня цього року у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури - КПВВ “Майорськ”, а другий – у населеному пункті Зайцеве.

Для того щоб приховати, що смертельні боєприпаси найманцям поставляються з РФ, бойовики затирають маркування, де вказано номер партії виготовлення, завод та дата виготовлення боєприпасу.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Зазначені випадки свідчать про наміри Російської Федерації й надалі загострювати безпекову ситуацію на території України, використовуючи своїх найманців, та є яскравим прикладом нехтування мирних ініціатив Уряду України. Про факти зазначених порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ", - зазначається у повідомленні.

13 квітня у штабі ООС повідомляли, що з початку року на Донбасі окупанти 6 разів застосовували заборонені міни ПОМ-2, одна людина загинула.

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