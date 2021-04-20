У "Слузі народу" підготували проєкт заяви про розрив дипломатичних стосунків з Росією

"Україна не має іншого вибору, ніж сприймати дії Росії, як реальні підготування до розширення збройної агресії чи масштабної військової провокації".

Депутати фракції "Слуга народу" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією.

Проєкт заяви опублікував ексголова комісії Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, а також депутатка фракції Ліза Богуцька.

Депутати наголошують на штучно створеній Російською Федерацією напруги вздовж державного кордону України. Вони висловлюють підтримку зусиллям президента Зеленського знайти дипломатичне вирішення ситуації та вдячність - міжнародним посередникам за підтримку.

"Разом з тим, наперекір будь-якій логіці, моралі та турботі за власний народ російська влада замість зміни згубного для неї зовнішньополітичного курсу, обирає конфронтацію, тиск та залякування. РФ суттєво загострила відносини з тими державами, об'єднаннями держав та міжнародними організаціями, які традиційно активно та дієво підтримують територіальну цілісність та суверенітет України - ЄС, НАТО та, передовсім, Сполученими Штатами Америки", - йдеться у заяві.

Депутати наголошують, що у ситуації, що склалась, Україна не має іншого вибору, ніж сприймати дії Росії, як реальні підготування до розширення збройної агресії чи масштабної військової провокації проти нашої держави.

"Підтримуючи активні дипломатичні зусилля президента України, спрямовані на забезпечення міжнародної підтримки України та дипломатичного тиску на РФ з метою недопущення реалізації найкривавішого та найтрагічнішого сценарію, ми закликаємо українську владу активізувати діяльність, спрямовану на підготовку країни до оборони. З цією метою пропонуємо невідкладно провести засідання Верховної Ради за участю президента, Кабінету міністрів, керівників спецслужб для обговорення усього комплексу заходів для зміцнення безпеки та оборони нашої держави з огляду на військові приготування РФ та застосування цією країною погроз силою проти нашої країни", - йдеться у документі.

"Закликаємо президента України Верховного головнокомандувача ЗСУ - розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, а також внести на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про територіальну оборону», провести призов резервістів до ЗСУ та завчасно розпочати проведення заходів відмобілізування", - наголошують депутати.

За інформацією джерел LB.ua у фракції, наразі проєкт заяви підтримують 30-40 парламентарів. Цей проєкт хочуть обговорити на засіданні фракції у цетвер, 22 квітня, оскільки, за словами співрозмовника, "такі заяви необхідно узгоджувати з президентом і з МЗС".

Нагадаємо, у четвер, 22 квітня, "Слуга народу" проведе засідання для обговорення "проблем з депутатами" та зустрічі з кандидатом на посаду міністра енергетики.

Раніше співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила. Україна у відповідь на протиправні дії Росії висилає старшого дипломата посольства РФ у Києві.