Бойовик "ЛНР" випадково вистрелив собі в голову, святкуючи День космонавтики

Сьогодні, 12 квітня, один із російських найманців на Донбасі під час святкування Дня космонавтики випадково вистрілив собі в голову.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Інцидент стався поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5.

"За даними розвідки, стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що розміщене на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки та дістав смертельне кульове поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

При цьому окупаційне командування намагається звинуватити у смерті бойовика "ЛНР" Збройні сили України.

"Командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх «воїнів» намагається звинуватити ЗСУ у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців", - йдеться у повідомлення ОТУ "Північ".

Нагадаємо, раніше СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС на Херсонщині.