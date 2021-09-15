За даними слідства, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі.

Служба безпеки України встановила місцезнаходження і затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник сім років переховувався від українських правоохоронців на території Росії. Його затримали під час спецоперації у Новопскові.

За даними слідства, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі. Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового голосування, контролював "підрахунок голосів" та відправлення "бюлетенів" до окупаційної влади Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік втік до РФ. Йому заочно повідомилипро підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Нагадаємо, в липні СБУ затримала організаторку "референдуму" на Луганщині, яка тривалий час переховувалася в Росії. Завдяки спланованій спецоперації, співробітникам спецслужби вдалося ініціювати її приїзд на територію України.

У квітні СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.