Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: ветеран АТО і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: ветеран АТО і речниця ДСНС (оновлено)
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Луганщині затримали одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року, який сім років переховувався в Росії

За даними слідства, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі.

На Луганщині затримали одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року, який сім років переховувався в Росії
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України встановила місцезнаходження і затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник сім років переховувався від українських правоохоронців на території Росії. Його затримали під час спецоперації у Новопскові.

За даними слідства, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі. Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового голосування, контролював "підрахунок голосів" та відправлення "бюлетенів" до окупаційної влади Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік втік до РФ. Йому заочно повідомилипро підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Нагадаємо, в липні СБУ затримала організаторку "референдуму" на Луганщині, яка тривалий час переховувалася в Росії. Завдяки спланованій спецоперації, співробітникам спецслужби вдалося ініціювати її приїзд на територію України.

У квітні СБУ викрила і затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також