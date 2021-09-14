На відновлення костелу Святого Миколая у Києві зібрали вже 15,7 млн гривень

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

На відновленні київського костелу Святого Миколая, який постраждав у результаті пожежі, зібрано 15,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури України.

У відомстві повідомили, що сьогодні відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая.

До складу робочої групи під головуванням Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко увійшли представники МКІП, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Національного будинку органної та камерної музики України, Римо-Католицької Церкви в Україні, а також бізнесу та громадськості.

Міністр поінформував, що наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі - заключення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації.

З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня.

“Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 15,7 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая виникла пожежа, яка знищила унікальний орган храму. За офіційною версією причиною займання стало коротке замикання у музичному інструменті.

Споруда костелу наразі перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.