Російські найманці обстріляли Піски і поранили військового ЗСУ

Штаб ООС зафіксував з початку доби одне порушення режиму припинення вогню.

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти обстріляли позиції наших військовослужбовців із автоматичних станкових гранатометів.

В результаті один військовий Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріл противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення ООС російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Від ворожої кулі загинув 24-річний уродженець села Рудники Стрийського району Львівщини Дем’ян Данилів.