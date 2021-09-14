Співробітники Служби безпеки України під час антитерористичних навчань у Рівненській області знайшли схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Білоруссю. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Із тайника вилучили: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Боєприпаси направлено на експертизу.

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в березні голова КДБ Білорусі звинуватив Україну в постачанні зброї "для терактів". У МЗС України назвали звинувачення "нісенітницею" і закликали припинити лякати білорусів надуманим зовнішнім ворогом.

У грудні минулого року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня. В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка "чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".

У 2019 році Лукашенко заявляв, що Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".