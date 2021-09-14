Співробітники Служби безпеки України під час антитерористичних навчань у Рівненській області знайшли схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Білоруссю. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме - під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
Із тайника вилучили: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26; 8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них; 5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид); 2 магазини до АК-74; 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.
Боєприпаси направлено на експертизу.
Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, в березні голова КДБ Білорусі звинуватив Україну в постачанні зброї "для терактів". У МЗС України назвали звинувачення "нісенітницею" і закликали припинити лякати білорусів надуманим зовнішнім ворогом.
У грудні минулого року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня. В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка "чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".
У 2019 році Лукашенко заявляв, що Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".