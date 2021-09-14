У Білорусі з підручників вилучили згадки про підписанта "Біловезьких угод" Шушкевича та нобелівську лауреатку Алексієвич

Зі шкільної програми виключили твори Алексієвич, а також Солженіцина і Набокова.

У нових шкільних підручниках з історії Білорусі для 11-го класу не згадуються єдина білоруська Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич і підписант "Біловезьких угод", перший керівник країни після розпаду Радянського Союзу Станіслав Шушкевич.

Про це повідомляє Єврорадіо.

Також у підручниках для одинадцятикласників основний суперник невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, перший прем'єр-міністр Білорусі В’ячеслав Кебіч згадується лише в контексті того, що він "контролював засоби масової інформації та державний апарат", але все ж програв Лукашенкові.

Шушкевич і Алексієвич після президентських виборів 2020 року виступили з різкою критикою Олександра Лукашенка.

Раніше в Білорусі зі шкільної програми з літератури виключили твори Алексієвич, а також російських письменників Володимира Набокова і Олександра Солженіцина.

Нагадаємо, днями РФ і Білорусь схвалили рішення про поглиблення інтеграції країн на основі 28 союзних програм. Остаточні документи щодо інтеграції РБ і РФ Лукашенко і Путін збираються підписати в жовтні.