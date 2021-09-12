Росія продасть Білорусі зброї на 1 млрд доларів

Російське керівництво і військові погодили перелік озброєння, яке до 2025 року буде поставлено в Білорусь.

Білорусь планує закупівлю російського озброєння на загальну суму у понад 1 мільярд доларів США.

Про це Олександр Лукашенко заявив в ході військових навчань "Захід-2021", передає БЕЛТА.

Лукашенко розповів, що на переговорах в Кремлі серед іншого обговорювалися військові питання. Зокрема, йшлося про поставки комплексів C-400.

"Ми ведемо переговори і плануємо поставки С-400… Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде ... Ми повинні готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 нам буде до місця. І він дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", - сказав Лукашенко.

Він додав, що російське керівництво і військові погодили перелік озброєння, яке до 2025 року буде поставлено в Білорусь.

"Це близько десятка літаків, частина нам вже надійшла, це кілька десятків вертольотів, Тор-М2. Великі обсяги. Каже це про те, що і ми, і Російська Федерація дуже серйозно сприймаємо це західний напрямок, де ми знаходимося безпосередньо в зіткненні з натівськими військами", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив про “серйозні ризики” сценаріїв, які відпрацьовуються на спільних військових навчаннях Білорусі та РФ "Захід 2021". Вони стартували на території РФ 9 вересня.