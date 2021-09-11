На Донбасі загинув український військовий, ще троє отримали поранення

За п’ятницю та ранок суботи окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню.

Протягом п’ятниці, 10 вересня у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру.

Російські найманці обстріляли наші позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок 11 вересня в Україні зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

В районі Новогнатівка ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті ворожого вогню український військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Вони госпіталізовані, стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що загроза повномасштабної війни зі сторони Росії залишається. Водночас, він розраховує на предметну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.