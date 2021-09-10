Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку доби, 10 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Також в зоні ООС піротехніки ДСНС розмінували понад 3 гектари території і передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 10 пошкоджених будинків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що загроза повномасштабної війни зі сторони Росії залишається. Водночас, він розраховує на предметну зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.