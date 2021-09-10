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​У США назвали лауреатів Шнобелівської премії

Переможцям вручили по 10 трильйонів зімбабвійських доларів.

Організатори "Шнобелівської премії" (The Ig Nobel Prize) оголосили лауреатів 2021 року. Це щорічна жартівлива нагорода за "досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім змушують задуматися". Окрім самої премії, лауреати отримують 10 трильйонів зімбабвійських доларів (ця валюта припинила своє існування в 2009 році). 

Церемонія нагородження транслювалася онлайн на Youtube, її вдруге підряд проводили дистанційно через коронавірусні обмежень. Список переможців також опубліковано на сайті Шнобелівської премії improbable.com

Цього року премію в галузі біології отримала шведська вчена Сюзанна Шьотц за аналіз спектра звуків, які видають домашні коти під час спілкування з людьми. Під час вручення премії її попросили понявкати.

Троє американських вчених отримали "премію миру" за перевірку гіпотези про те, що люди почали відрощувати бороди для захисту від ударів по обличчю.

Премію в галузі медицини отримала група отоларингологів "за демонстрацію того, що оргазм може бути таким же ефективним засобом покращення носового дихання, як і деконгестанти".

Премію в галузі фізики вручили за експерименти з метою дізнатися, чому пішоходи не врізаються в інших пішоходів.

Також премій удостоїлися новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах; експеримент з транспортування носорогів у повітрі верх ногами; дослідження хімічного складу повітря в кінотеатрах для перевірки, як на глядачів впливають насильство, секс, лайка та вживання наркотиків на екрані; генетичний аналіз бактерій з жувальних гумок, знайдених на тротуарах в різних країнах; а також встановлення зв'язку між ожирінням політиків і рівнем корупції в країні. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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