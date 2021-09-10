Організатори "Шнобелівської премії" (The Ig Nobel Prize) оголосили лауреатів 2021 року. Це щорічна жартівлива нагорода за "досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім змушують задуматися". Окрім самої премії, лауреати отримують 10 трильйонів зімбабвійських доларів (ця валюта припинила своє існування в 2009 році).

Церемонія нагородження транслювалася онлайн на Youtube, її вдруге підряд проводили дистанційно через коронавірусні обмежень. Список переможців також опубліковано на сайті Шнобелівської премії improbable.com.

Цього року премію в галузі біології отримала шведська вчена Сюзанна Шьотц за аналіз спектра звуків, які видають домашні коти під час спілкування з людьми. Під час вручення премії її попросили понявкати.

Троє американських вчених отримали "премію миру" за перевірку гіпотези про те, що люди почали відрощувати бороди для захисту від ударів по обличчю.

Премію в галузі медицини отримала група отоларингологів "за демонстрацію того, що оргазм може бути таким же ефективним засобом покращення носового дихання, як і деконгестанти".

Премію в галузі фізики вручили за експерименти з метою дізнатися, чому пішоходи не врізаються в інших пішоходів.

Також премій удостоїлися новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах; експеримент з транспортування носорогів у повітрі верх ногами; дослідження хімічного складу повітря в кінотеатрах для перевірки, як на глядачів впливають насильство, секс, лайка та вживання наркотиків на екрані; генетичний аналіз бактерій з жувальних гумок, знайдених на тротуарах в різних країнах; а також встановлення зв'язку між ожирінням політиків і рівнем корупції в країні.