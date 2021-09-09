У школі в Хмельницькому отруїлися 84 учні

У одній із шкіл Хмельницького сталося масове отруєння дітей початкових класів.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 вересня захворіли 84 дитини і один дорослий. Основні клінічні прояви - багаторазова блювота, діарея, підвищення температури тіла від 37°С до 39°С. Попередній діагноз — "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".

Усі захворілі діти їли в шкільній їдальні школи №1.

Десятьох дітей і дорослого госпіталізували в стані середньої важкості, решта мають легкий перебіг захворювання.

У навчальному закладі та вдома у хворих провели дезінфекцію. Весь персонал харчоблоку обстежили на кишкові інфекції та стафілокок. Остаточні результати очікують наступного понеділка.

Поліція відкрила кримінальну справу для встановлення обставин і причин захворювання.