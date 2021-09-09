Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон.

Про це він сказав під час обласної колегії, яка відбувалася 7 вересня в Кирилівці, пише РІА "Мелітополь".

Основна причина розмноження медуз у Азовському морі - підвищення солоності. Це відбувається в першу чергу через те, що в море потрапляє менше прісної води з річок. Найбільші втрати йдуть з Кубані й Дону, де воду з річок розбирають на полив.

"Якщо ми візьмемо весь дебет українських малих річок, що впадають в Азовське море: Молочну, Тащенак, Берду й інші, то щорічно в море потрапляє близько 4 куб. км прісної води. А з Дону і Кубані раніше в море надходило 41 куб. км води щорічно. Ми наполягаємо на тому, що малі річки, дійсно, потрібно чистити. Сьогодні територія Приазов'я потрапляє в найпосушливіші райони України: на 1 кв км маємо менше 1 км струмка води", - сказав на колегії директор Національного природного парку "Приазовський" Дмитро Воловик.

Внаслідок цього за два роки солоність води в Азовському морі виросла з 10 до 16 проміле. Як наслідок, сформувалося сприятливе середовище для розмноження медуз.

Глава Запорізької області після цього сказав, що Росії пора виставляти рахунки.

"Нам завдано рекреаційну шкоду. Тим, хто нам її завдав, пора виставляти рахунки і за Крим віджатий, і за зірваний курортний сезон", - запропонував Старух.

Нагадаємо, Державне агентство меліорації та рибного господарства заявило, що збільшення кількості медуз в Азовському морі насамперед пов'язане з тим, що їх число росте у Чорному морі. Крім того, відіграють свою роль поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря (через зміни у водному балансі Азовського басейну), доволі теплі зими, що можуть сприяти успішній зимівлі навіть теплолюбних медуз, а також масова присутність планктону, який є для них кормом.

Водночас не виключається, що цикл експансії медуз в Азовському морі завершиться сам собою. Так уже було в 1970-х роках, коли була зафіксована найвища чисельність медуз в Азовському морі - близько 7 млрд штук в 1978 році. Для порівняння: у 2018 році їх чисельність в Азовському морі оцінювалась на рівні 10 млн особин.