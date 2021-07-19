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​Держрибагентство пояснило нашестя медуз на узбережжі Азовського моря

Вчені радять відділяти акваторію пляжів бар'єрами.

​Держрибагентство пояснило нашестя медуз на узбережжі Азовського моря
Медузи в Кирилівці
Фото: Соцмережі

Державне агентство меліорації та рибного господарства заявило, що збільшення кількості медуз в Азовському морі насамперед пов'язане з тим, що їх число росте у Чорному морі.

"Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства відносять до найвагоміших чинників – збільшення чисельності цих тварин у Чорному морі та, відповідно, більш масове їх потрапляння до Азовського моря через Керченську протоку навесні. Крім того, відіграють свою роль поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря (через зміни у водному балансі Азовського басейну), доволі теплі зими, що можуть сприяти успішній зимівлі навіть теплолюбних медуз, а також масова присутність планктону, який є для них кормом", - йдеться в повідомленні відомства.

Науковці підкреслюють, що зменшити кількість медуз в морі практично неможливо, і наразі чи не єдиним варіантом для захисту пляжів від медуз є створення бар'єрів навколо їх акваторії.

Водночас не виключається, що цикл експансії медуз в Азовському морі завершиться сам собою. Так уже було в 1970-х роках, коли була зафіксована найвища чисельність медуз в Азовському морі - близько 7 млрд штук в 1978 році. Для порівняння: у 2018 році їх чисельність в Азовському морі оцінювалась на рівні 10 млн особин.

Найбільше в Азовському морі медуз-корнерот та аурелій.

Науковці вважають, що медузи могли б стати промисловим об'єктом в Україні. З них можна виробляти фібрілін, який застосовують як загальнозміцнюючий і тонізуючий засіб для волосся, проти опіків та у якості компонента, що запобігає старінню шкіри. Токсин, виділений з медуз, застосовують для лікування нервово-м'язових порушень. Крім того, медузи є об'єктом досліджень для пошуку речовин, корисних у протипухлинній та протидіабетичній терапії.

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