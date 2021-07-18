Вчені попереджають, що у найближчі десятиліття світу варто чекати рекордну спеку та ще масштабніші повені

Причинами є додаткова вологість, повітряні потоки і сила припливів та відпливів.

Глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще більш масштабніші повені в найближчі десятиліття.

Про це пише Європейська правда з посиланням на dw.com.

Представник Інституту метеорології та кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе Андреас Фінк каже, що “екстремальні дощі йтимуть частіше у теплішому світі".

Доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріх пояснив, що однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.

"При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі", – сказав він.

Іншими факторами, які, на думку деяких експертів, сприяють екстремальним погодним явищам, таким як повені в Європі або нещодавня хвиля аномальної спеки у США та Канаді, є повітряні потоки та сила припливів та відпливів.

Повітряні потоки мають переміщувати райони високого та низького тиску в помірних широтах Європи так, щоб вони швидко заміняли одне одного.

Дослідники клімату, такі як Фінк, вважають, що західний вітер, який дме на висоті близько 9 кілометрів навколо Північного полюса, за останні роки дещо втратив силу, що спричинило зміни у раніше стабільному швидкому русі потоків повітря. Таким чином циклони та антициклони на більш довгий час затримуються над певними регіонами і провокують, відповідно, тривалі опади з повенями, або затяжну й сильну спеку з лісовими пожежами.

Ще одним фактором, що впливає на клімат, вчені називають силу припливів та відпливів. Протягом найближчого десятиліття прогнозується, що припливи і відливи будуть вищими та нижчими, ніж зазвичай, через прецесію Місяця (прецесія - це повільне зміщення осі обертання). І хоча це явище є повторюваним кожні 18 років, до 2030-х років рівень світового океану може піднятися так, що цей вплив стане небезпечним.

Нагадаємо, через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах. Жителі Німеччини та Бельгії, які найбільше постраждалих від руйнівної повені на Заході Європи, намагаються прибрати її наслідки.

У США на тлі аномальної спеки почалися масштабні пожежі. 9 липня температура в Долині смерті досягла 54 градусів за Цельсієм. Абсолютний рекорд у цій місцевості був зафіксований у 1913 році і склав 57 градусів.