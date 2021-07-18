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Сьогодні на Заході України – грози, місцями град та шквали

На Закарпатті та в Карпатах – значні дощі.

Сьогодні на Заході України – грози, місцями град та шквали
Фото: ЕРА/UPG

У неділю, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

На Закарпатті та в Карпатах – значні дощі.

Окрім того, 18-19 липня у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Станом на ранок 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях: 53– у Київській, 35 – у Житомирській та 13 – у Чернігівській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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