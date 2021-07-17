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На Прикарпатті п’ятеро дітей із табору потрапили до лікарні

Попередній діагноз – гострий гастроентерит.

На Прикарпатті п’ятеро дітей із табору потрапили до лікарні
Фото: ukrinform.ua

В Яремчанському районі на Прикарпатті п’ятеро дітей із табору потрапили до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

16 липня до поліції надійшло повідомлення від лікарів Яремчанської ЦРЛ, що до них доставлено п’ятьох дітей віком 13-15 років, які відпочивали в одному із дитячих таборів.

Попередній діагноз – гострий гастроентерит.

Наразі стан дітей стабільний.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини події. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області 17 людей госпіталізовано з отруєнням після святкування випускного в одному із ресторанів села Майдан Чапельський.

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