РНБО запроваджує санкції проти дев'ятьох осіб із списку США

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти ще дев'ятьох українців, які вже перебувають під санкціями США.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання.

За його словами, зараз санкції США діють щодо 134 громадянин України: 130 - під санкціями Мінфіну США і чотири громадянина - під санкціями Держдепу.

Із тих, хто під санкціями Мінфіну, четверо померли, тому у списку лишаються 126 осіб. Відносно 100 з них РНБО вже запровадила санкції. Тепер до них додалися ще дев'ятеро.

Данілов також уточнив, що у новому санкційному списку немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського і Олександра Дубінського.

"Ні Коломойського, ні Деркача, ні Дубінського в цьому списку на даний момент немає. Що буде на наступних засіданнях - ми будемо вас інформувати", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

На початку березня США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій. У посольстві США зазначили, що Держдеп не має надавати Києву документів щодо санкцій проти Коломойського, оскільки, по-перше, Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США; а по-друге, Коломойський - громадянин України, іукраїнські правоохоронні органи мають усі повноваження для розслідування з метою притягнення його до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив.