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Зеленський направляє 40 українських миротворців у Конго

Участь України в місії "відповідає національним інтересам держави".

Зеленський направляє 40 українських миротворців у Конго
Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення додаткового персоналу для участі України у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

Відповідний указ №297/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

У документі наголошується, що участь України в Місії ООН зі стабілізації у Конго відповідає національним інтересам держави та сприятиме підтриманню міжнародного миру та безпеки.

“Направити для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб”.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 4 червня Рада нацбезпеки і оборони України одноголосно погодила направлення персоналу для участі у місії ООН зі стабілізації ситуації в Конго.

Коментуючи це рішення, секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що в Конго наразі перебувають українські миротворці. Ухвалене рішення передбачає, що український контингент "буде на невелику кількість, але збільшуватись".

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