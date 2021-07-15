Зеленський пропонував Авакову подати заяву про відставку, - Геращенко

Президент України Володимир Зеленський пропонував ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову подати заяву про відставку.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Рішення президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович ухвалив це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо у вузькому колі", - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що наразі Аваков планує відправитися у відпустку "вперше за 7 років як звичайний громадянин", після чого він має намір повернутися в Україну, щоб "допомагати президенту".

Крім того, за словами заступника міністра, Аваков буде допомагати Денису Монастирському в роботі на посаді очільника МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який займав цю посаду з 2014 року.