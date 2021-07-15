Рада ухвалила закон, який забороняє знущання з тварин

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу" (№2351).

Це рішення підтримали 285 народних депутатів, інформує пресслужба парламенту.

Законом внесено зміни до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, Лісового кодексу, законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про Національну поліцію", "Про Червону книгу України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Документ встановлює заборону винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

"Законом заборонено бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм", - зазначено в повідомленні.

Також законом заборонено утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни).

Крім того, заборонено використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також надавання фотопослуг з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Законом заборонено всі види рубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.