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НАЗК подало до суду щодо припинення контракту Вітренка

Раніше суди скасували два приписи Антикорагентства.

НАЗК подало до суду щодо припинення контракту Вітренка
Фото: facebook/Yuriy Vitrenko

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до суду для припинення незаконного контракту між НАК "Нафтогаз України" з головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Зазначимо, що раніше представники Уряду та керівник НАК «Нафтогаз України» підкреслювали необхідність подання НАЗК такого позову, хоча усунути порушення у цьому випадку вони зобов’язані і без рішення суду", - сказано в повідомленні.

Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому роз’яснило, як саме наглядова рада зобов’язана усунути порушення закону. Необхідність у цьому листі виникла після заяви наглядової ради про начебто відсутність у неї прав на припинення незаконного контракту з головою правління.

15 червня НАЗК винесло припис Кабінету міністрів, у якому вимагає скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження №370-р, згідно з якими Вітренка було обрано та призначено головою правління НАК "Нафтогаз України", а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту як незаконного. Цей припис оскаржено в суді, його дія зупинена.

1 липня НАЗК направило другий припис, цього разу - голові наглядової ради "Нафтогазу". 

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

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