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"УДАР Віталія Кличка" підтримує вимогу ветеранів ЗСУ та МВС перерахувати пенсії, - заява партії

Військові мають воювати з ворогом, а не з власним урядом за пенсії, вважають в партії.

«УДАР Віталія Кличка» підтримує справедливі вимоги ветеранів Збройних сил і працівників органів МВС та вимагає від влади негайно провести повний перерахунок пенсій колишнім військовослужбовцям. Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті партії.

«Прийняте владою рішення про встановлення нових надбавок після протестів не вирішує ситуацію, а лише підвищує напругу серед колишніх військовослужбовців. Це рішення продовжує ганебну практику «подачок» від влади у вигляді тимчасових надбавок до пенсій замість повноцінного перерахунку пенсій відповідно до закону. Окрім цього, для частини військових пенсіонерів ці надбавки будуть суттєво меншими, ніж до липня 2021 року», - сказано у заяві.

В «УДАРі Віталія Кличка» наголосили на тому, що соціальні гарантії для військових – запорука обороноздатності країни.

«Ставлення держави до військових пенсіонерів визначає ставлення діючих військовослужбовців та молодих людей, які мріють стати захисниками Вітчизни. Військовий, який захищає зі зброєю в руках суверенітет України, має завжди бути впевнений у міцному тилу та гарантій соціального захисту себе та своєї родини. Військові мають воювати з ворогом, а не з власним урядом за пенсії», - зазначено у заяві.

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