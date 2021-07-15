Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
ГоловнаПолітика

Рада заборонила продаж лікарських засобів дітям до 14 років

За документ проголосував 341 народний депутат.

Рада заборонила продаж лікарських засобів дітям до 14 років
Фото: tovtao.te.ua

Український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

За документ проголосував 341 народний депутат.

"Прийнято Закон "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям"", - інформує пресслужба ВР.

Закон передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку. Близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами.

Нагадаємо, що у лютому цього року дві школярки 12 і 13 років у Боярці, що на Київщині, отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також