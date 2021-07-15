Рада заборонила продаж лікарських засобів дітям до 14 років

Український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

За документ проголосував 341 народний депутат.

"Прийнято Закон "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям"", - інформує пресслужба ВР.

Закон передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку. Близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами.

Нагадаємо, що у лютому цього року дві школярки 12 і 13 років у Боярці, що на Київщині, отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.