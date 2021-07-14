Зеленський заснував відзнаку "Національна легенда України"

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 294/2021 "Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України»".
Про це повідомляє пресслужба ОП.
Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.
Також її будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.
Малюнок відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабінет міністрів.
Виготовленням відзнаки та атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України. До 9 серпня Уряд має подати на затвердження президиентові проєкт положення про відзнаку та ескізи малюнка.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, у травні 1019 українок отримали звання “Мати-героїня”.