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Путін відмовився говорити із Зеленським про "Північний потік" у нормандському форматі

"Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами".

Путін відмовився говорити із Зеленським про "Північний потік" у нормандському форматі
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін заявив, що питання транзиту природного газу через територію України не варто пов'язувати з проблемою Донбасу або "Північного потоку 2" передає Интерфакс.

"Ми підписали контракт на п'ять років на прокачування певного обсягу природного газу російського нашим споживачам в Європі через територію України. Нормандський формат, інші формати подібного роду - це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами, як "Північний потік", "Північний потік 2" або транзит нашого газу через територію України", - сказав Путін.

Він додав, що Росія взяла на себе певні зобов'язання в рамках цього контракту і "безумовно буде повністю їх виконувати".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску газопроводу "Північний потік 2" по дну Балтійського моря. Він також вважає, що нормандський формат має потенціал, щоб стати майданчиком для вирішення питань енергобезпеки України у зв'язку з будівництвом магістралі.

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