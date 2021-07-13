Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс

Парламент не спромігся прийняти хоча б у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу . На заваді стали політичні гасла про «зелене світло» наркобізнесу як логічне продовження продажу землі та запуску грального бізнесу. Депутати використали як виправдання заяву про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова . Мовляв, в ситуації, коли ключове у цьому питанні міністерство може опинитися без голови, питання марихуани не на часі.

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Історія питання

Ще напередодні президентських виборів кандидат Володимир Зеленський в інтерв'ю «РБК-Україна» заявляв, що підтримує легалізацію медичного канабісу: «Медична марихуана, я вважаю, що це нормально. У крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з доктором Євгеном Олеговичем Комаровським. Я за легалайз крапельок, так».

Проте вже після виборів позиція голови держави дещо змінилася. На першій пресконференції (18 квітня 2019 року) Володимир Зеленський достатньо обережно висловився щодо легалізації марихуани: «Я знаю, що багато людей бажають займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати лише після того, як будемо знати, що дійсно говоримо про медичну марихуану».

Хоча вже 25 жовтня минулого року на місцевих виборах президент ініціював «всеукраїнське опитування», де четвертим було: «Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях?». Співрозмовники LB.ua в керівництві «Слуги народу» підтверджували, що включення такого питання в опитування було умисним та піар-кроком для заохочення молоді прийти на дільниці для голосування. Цікаво, що тоді 64,88% (з майже 9 млн опитаних) підтримали легалайз для важкохворих (34,92% — проти).

Фото: Макс Требухов

Вже 2 червня 2021 року група нардепів (більше 80-ти зі «Слуги народу», «Голос» групи «За майбутнє», «Європейської солідарності») зареєстрували проєкт 5596 про регулювання обігу конопель в медичних цілях та науково-технічній діяльності на вимогу електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей. В кінці минулого місяця профільний Комітет з питань здоров'я нації та медичної допомоги та страхування Михайла Радуцького більшістю голосів рекомендував Раді підтримали законопроєкт.

Принагідно, що це вже не перша спроба в Раді на законодавчому рівні легалізувати медичний канабіс. Ідею активно просувала на той час в.о. голови МОЗ Уляна Супрун. А в парламенті попереднього скликання, у травні 2019 року понад 50 нардепів з різних фракцій (БПП, «Народного фронту», «Батьківщини» та «Самопомочі») зареєстрували проєкт закону 10313 «Про забезпечення фундаментального права на життя». Але після розпуску парламенту Зеленським, як і передбачає регламент, документ зняли з розгляду.

Медичний канабіс ще 18 років назад першим легалізував Уругвай. Канада – з 2001, а з 2018 у країні дозволили вживання для всіх з 18-ти років. В медичних цілях марихуани дозволена в декількох країнах ЄС (Данія, Швейцарія, Австрія, Італія, Македонія, Польща, Фінляндія). Також легалізовано вживання в Туреччині, Ізраїлі, Туреччині Зімбабве і навіть в Росії. В США діють різні правила для кожного штату. Окрім України, повністю заборонено вживання канабісу в Білорусі, Угорщині, Китаї, Єгипті, Ірані та деяких інших країнах.

У вівторок 13 липня, останнього пленарного тижня роботи парламенту перед літніми канікулами голова держави скликав позачергове засідання. Де одним з питань визначив для нардепів саме законопроєкт про медичний канабіс. Хоча в самій фракції «Слуга народу» з цього приводу до останнього не було єдиної позиції.

Фото: facebook/Cлуга Народу

Гетманцев: «Ми з наразі навіть з горілкою впоратися не можемо»

Напередодні пленарного засідання Ради, ввечері 12 липня, «слуги народу» на засіданні фракції понад дві годин обговорювали порядок денний, запропонований Зеленським. Законопроєкт про канабіс, як повідомили джерела LB.ua, викликав дискусії.

Голова комітету Михайло Радуцький наполягав, що Україна не вигадує «свій велосипед», а наслідує європейський досвід легалайзу канабісу. У разі прийняття закону, медичний канабіс вимірювався таким самим рівнем ТГК (тетрагідроканабінол) – 0,2, як в ЄС. «Все що більше – це вже не медичний канабіс». – переконував він колег.

Радуцький стверджував: є чіткий механізм ліцензування для вирощування, контролю правоохоронних органів за процесом, виготовлення вітчизняних ліків нашими фармкомпаніями. Бо закордонні ліки з вмістом канабісу, який необхідний не менше двом мільйонам українцям, хворим на рак, епілепсію та інші недуги, вкрай дорогі. Далі лікар, призначаючи канабіноїди, мав би виписувати тільки електронний рецепт через систему Helsi. За порушення – кримінальна відповідальність. Ба, більше: у разі ухвалення закону в цілому, він не запрацював вже наступного дня.

«Для цього ще потрібно дуже багато речей... Треба утворити виконавчий орган влади.., окремий орган для контролю обігу канабіноїдів в країні», – пояснював голова Комітету.

Проте це переконало не всіх «слуг».

«Було багато депутатів, які виступали проти законопроєкту про канабіс… Мій прогноз, що законопроєкт по канабісу завтра не буде проголосований навіть у першому читанні. На самій фракції голосування не було, лише обговорення», – розповідав один з депутатів.

Голова фракції Давид Арахамія також підтвердив, що є проблеми всередині фракції.

Фото: 24tv.ua

«Лунали заяви про те, що канабіс – це все ж наркотична речовина. Хоча в законі дуже жорстко регламентований обіг наркотиків. Тому з великою ймовірністю я буду його підтримувати у першому читанні. Та дивитися як між першим та другим читанням колектив авторів відпрацює все. Щоб не дозволити вирощувати це нелегально», – обіцяв він (і таки проголосував «за» наступного дня).

Серед тих «слуг», що виступили категорично проти легалайзу медичного канабісу, чи не найактивнішим був голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев і відомий апологет СРСР Максим Бужанський.

Зокрема, Гетманцев казав колегам, що легалізація призвела б до неконтрольованого засівання землі коноплями. Проводячи аналогії з тіньовим ринком алкоголю, який, за його оцінками, складає 50%, а тютюну 12%, він стверджував, що таку саму ситуацію отримаємо після легалізації марихуани.

«Коли у нас буде правоохоронна система, як в Канаді та Голландії, то питань не буде. Але ж ми з наразі навіть з горілкою впоратися не можемо. Треба бути чесними: усі суперечки навіть не про легалізацію медичного канабісу, а про виробництво коноплі», – говорив він.

Бужанський посилався на те, що багато нетверезих і так їздять за кермом: «Хочете, щоб інша частина була обкуреною?».

«Краще б депутати, які проти, поїхали до хоспісів та побачили людей, що помирають»

Нардеп «Слуги» та один зі співавторів документу Олександр Санченко переконував, що основна претензія опонентів законопроєкту – побоювання у створенні окремої «касти наркоманів» під прикриттям посттравматичного синдрому військових, які також зможуть отримувати ліки з канабіноїдами – чистої води маніпуляція.

Фото: WoahStork Learn

«Посттравматичний синдром саме так лікують у всьому світі. Всі рецепти будуть електронними. У іншому випадку – в’язниця», – виступав він в Раді.

В інтерв'ю LB.ua адвокат та голова «Української асоціації медичного канабісу» Геннадій Шабас підкреслив, що «Гетманцев взагалі не розбирається у питанні, говорячи про неконтрольоване засівання земель коноплями».

«Оскільки вже зараз на території України канабіс вирощують у промислових цілях. Роблять це давним-давно. Насправді цей законопроєкт не має відношення до виготовлення у промислових цілях. Мова йде саме про медичне виробництво, вітчизняних ліків для важкохворих», – акцентував він.

За словами Геннадія Шабаса, якщо наразі імпортний препарат коштує приблизно $1 тис. на 1-2 місяці для пацієнта, то українського виробництва міг би бути в десятки разів дешевшим.

Він також наголосив, що вирощення у промислових цілях давно контролюється правоохоронцями. А вміст тетрагідроканабінолу у медичному та промисловому канабісу – це дві великі різниці: «Ті, хто «хоче зловити вау-ефект, ейфорії, промислова марихуана взагалі не цікавить. Краще б депутати, які проти, поїхали до хоспісів та побачили людей, що помирають».

Фото: facebook/Gennadii Shabas Геннадiй Шабас

Маніпулятивними адвокат назвав заяви, що закон не потрібен, бо Кабмін у квітні вже виключив канабіс з переліку наркотичних засобів: «Насправді мова йде про вивід з регуляції лише двох препаратів. Зрозуміло, що не вітчизняних. І де вони? Їх нема в аптеках, як не було, так і нема. Це був популізм, щоб відвернути від необхідності ухвалення закону».

Провальне голосування

За декілька годин до позачергового засідання настрої в «Слузі народу» щодо прийняття закону залишалися неоднозначними. «Наразі 60% на 40%, що проголосуємо. Надія на «Голос», групу «За майбутнє», «ЄС» та позафракційних», – говорили джерела у фракції.

Фото: Lb.ua

В результаті лише 184 парламентарі натиснули «зелені» кнопки, проваливши законопроєкт у першому читанні (лише 152 з 230 «слуг», 7 з 14 з «ЄС», 7 з 15 з групи «За майбутнє» та 18 з 19 з «Голосу»). Так само не вистачило голосів, щоб направити документ на доопрацювання в комітет.

Хоча 240 голосів знайшлося, щоб повернути його «суб’єкту законодавчої ініціативи». Що на практиці означає початок з «нульової точки» та такі ж перспективи прийняття найближчим часом. Депутати зі «Слуги» були більше стурбовані заявою про відставку очільника МВС. «Треба спочатку зрозуміти, хто, в світлі заяви про відставку міністра внутрішніх справ Авакова, візьме на себе відповідальність за криміногенну ситуацію в країні, а потім вже марихуаною займатись», – резюмувала нардепка Ольга Смаглюк-Василевська.