Тимошенко: канабіс з початку незалежності України може використовуватися для медичних цілей

«Батьківщина» проголосувала проти законопроєкту про легалізацію медичної маріхуани, оскільки "прикриваючись медичними потребами, влада хотіла дозволити вирощувати, переробляти та продавати наркотик на території України". Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час пресконференції за результатами позачергового засідання парламенту.

«Коли президент проводить позачергові сесії, хотілось би, щоб він дбав про країну, економіку, про те, з якою зарплатою, пенсією, тарифами живуть люди. Однак розглядався резонансний законопроєкт про легалізацію марихуани. Те, що вони зараз за дорученням президента хотіли протягти, – це вирощування на території України марихуани, її переробка в наркотик і легалізація його продажу на території України», – зазначила Юлія Тимошенко.

За її словами, «слуги народу» та їхні однодумці з інших фракцій маніпулювали, переконуючи, що легалізація марихуани потрібна для полегшення страждань важкохворих людей.

«Це велика брехня, тому що постановою Уряду ще з початку незалежності України всі наркотичні засоби, зокрема канабіс, визначені як такі, що можуть використовуватися для медичних цілей. По цій постанові хворі люди отримують наркотики в найважчий період свого життя», – зауважила лідер «Батьківщини».

Вона переконана – влада була зацікавлена в тому, щоб дозволити переробку та продаж марихуани на території України для отримання надприбутків.

«Це закон не про медичну марихуану і не про допомогу хворим. Це закон про величезні кошти, бо замість хліба вони на наших чорноземах хочуть вирощувати наркотик. І вони обурені, що мій виступ у парламенті зруйнував ухвалення закону», – резюмувала Юлія Тимошенко.