Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"

"Я зробив цей вибір та буду претендувати на цю посаду".

Голосування за відставку Арсена Авакова буде в Раді в четвер. За призначення Монастирського — в п'ятницю.

Про це в інтерв'ю журналістам за результатами закритого засідання фракції «Слуга народу» за участю перших осіб повідомив голова комітету з правоохоронної діяльності та кандидат на посаду очільника МВС Денис Монастирський, передає кореспондент LB.ua.

“Я можу сказати, що я прийняв найскладніше рішення у своєму житті. Відповісти «так» на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду. Як людина, як особистість, як політик. Але, власне, я зробив цей вибір та буду претендувати на цю посаду”, - заявив він.

Монастирський підкреслив, що не мав розмови з очільником МВС Арсеном Аваковим.

“Лише з президентом. Розмова була вранці”, - сказав він.

За його словами, завтра профільний комітет з правоохоронної діяльності проведе засідання, де буде розглянута заява про відставку Арсена Авакова.

“Післязавтра (четвер) відбудеться голосування по цій заяві по відставці. Ймовірно в п'ятницю відбудеться ще одне засідання комітету з правоохоронної діяльності. І відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ. Такий таймлайн був виставлений”.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.