Хакери вчинили кібератаку на сайти президента та СБУ, - Держспецзв’язку

Держспецзв’язку нейтралізувала чергові кібератаки на сайти органів влади. Цього разу здійснені DDoS-атаки на офіційні вебсайти Президента України та Служби безпеки України, повідомляє пресслужба відомства.

"Силами кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України усі кібератаки нейтралізовані", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того - заблоковано понад 250 DDoS-атак.

Минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ в червні 2021 року зупинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.