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На Кіровоградщині затримали агента російської воєнної розвідки

Чоловік збирав компроментуючі дані про місцевих посадовців.

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що в Україні чоловік за завданням російських кураторів збирав інформацію про місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме - компрометуючі дані щодо них, а також відомості про їхні виїзди до РФ і тимчасово окупованих територій, наявність родинних зв’язків, майно тощо.

Ця інформація мала бути використана для створення умов для виїзду цих людей до Росії або на окуповані нею території, для подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до "співробітництва".

Фото: СБУ

Агент передавав дані з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань він отримував грошову винагороду в рублях на банківську картку.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала схему працевлаштування українців на оборонних заводах РФ.

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