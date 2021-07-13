Російські найманці п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, в районі населеного пункту Миронівський зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7-му годину ранку 13 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, впродовж понеділка російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.