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Російські найманці п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Російські найманці п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Протягом минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Миронівський зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7-му годину ранку 13 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, впродовж понеділка  російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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